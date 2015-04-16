Требуется специалист для создания и внедрения приложения (онлайн магазин, занимающийся продажей fashion jewellery) для Apple Store
Добавить кнопку "пригласить друзей" (VK и FB) на сайте.
Сделать кнопку(2 кнопки) пригласить друзей на сайте для VK и FB
• Окно с данными друзей из соц сети к приглашению, в котором пользователь выбирает друзей.
• После нажатия кнопки «Пригласить друзей в свою команду» друзьям в личное сообщение приходит сообщение - текст приглашения + индивидуальная ссылка.
Есть ли стандартная возможность сделать это? Или надо обязательно написать свое окно с данными(фото, ФИО) друзей, делать форму для выбора друзей и делать рассылку им сообщений?
Моуг выслушать предложения как можно сделать..
Системы управления нет. Самопис.
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