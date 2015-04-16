Добавить кнопку "пригласить друзей" (VK и FB) на сайте.

Сделать кнопку(2 кнопки) пригласить друзей на сайте для VK и FB

• Окно с данными друзей из соц сети к приглашению, в котором пользователь выбирает друзей.

• После нажатия кнопки «Пригласить друзей в свою команду» друзьям в личное сообщение приходит сообщение - текст приглашения + индивидуальная ссылка.

Есть ли стандартная возможность сделать это? Или надо обязательно написать свое окно с данными(фото, ФИО) друзей, делать форму для выбора друзей и делать рассылку им сообщений?

Моуг выслушать предложения как можно сделать..

Системы управления нет. Самопис.