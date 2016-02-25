Добавить медиаплеер на детальную страницу. Битрикс

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки118 просмотров

Добрый день.

Имеется проект на битриксе. 

Есть работающая галерея, реализованная на базе стандартного компонента. 

Необходимо немного переделать структуру

Необходимо: 

На базе СТАНДАРТНОГО компонента Каталог создать каталог и на детальной странице каталога добавить медиаплеер по инструкции:

http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/howto/435.php

Ну и убрать лишнее - все что относится к заказам.

Работы от силы на час, если есть понимание и знание Битрикса.

PHP
9 лет назад
Fridrih_E
Никита 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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