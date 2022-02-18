Добавить на сайт, который написан на реакте (react) функционал

Игровая компания и веб разработкой не занимается. Но рабочий инструмент написан на реакте, нужно расширить там функционал. Мы через этот сайт пишем с авторами истории для нашей игры, изначально мы начали с английских историй и сейчас хотим начать делать русскую локализацию и из-за специфики нашего языка нужны доработки.

Я тут попытался расписать это в задачи

На фронте:

- Переключатель на русскую и английскую версию формы.

- Исчезновение английских тегов, появление русских.

- Запрограммировать поведение русских тегов, при перетягивании их в поля для текста у них должен будет выпадать список с падежами, где автор будет делать выбор.

- Создание блока МЖ, где автор сможет написать два варианта слова для мужского и женского рода. Например: %М:лучший;Ж:лучшая%. Чтобы в игре исходя из пола игрока или НПС, подставлялись правильные слова и текст был "складным".

- Красивое отображение для последних двух пунктов, чтобы редакторам, которые будут читать истории от авторов не выедало глаза.

На бэке:

- У историй должен появится флаг к какому языку она относится.

- Запись русских тегов с выбранным падежом в поля текста БД.

Пожалуйста, откликайтесь те у кого есть реализованные проекты на реакте.