Добавить название к фото галереи lightbox

При клике на превью работы на странице http://bita.enabea.com/catalogue/items/ открывается ее увеличенное изображение в слое поверх экрана. Требуется выше содержимого добавить название к фото (пример в прил.)

Без привязки к cms (от вас -только html/css).

Укажите в проект сумму за работу и сроки выполнения.