Добавить поиск для объектов сайта.

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Необходимо на сайт viparendator ru в расширенный поиск добавить карту нарисованную чтоб галочками можно было выбирать нужное направление пример тут http://www.mosgroup-realty.ru/rent/search/?type=1

13 лет назад
surok7
Сергей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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