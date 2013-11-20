Добавить страницу Вопрос-Ответ на сайт Wordpress

Французская компания Trading Central ищет 2 программистов .Net middle на полный рабочий день (удаленно) для различных проектов. Требуется опыт веб-разработки на ASP.NET + MS SQL Server + скриптовые языки (javascript, vbscript). Одним из первых проектов ...
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Добавить полноценную страницу Вопрос-Ответ с часто задаваемыми вопросами и разделением на темы вопросов. Сайт на Wordpress. Также нужна помощь по доработке уже готовых страниц сайта manualdok.com
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