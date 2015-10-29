Добавить уведомления на почту из раздела FAQ на Instantcms

Сайт на Instantcms 1.10.3. Надо чтобы когда задан вопрос – уходило сообщение об этом на указанный в админке адрес почты. Так же надо

добавить возможность указать свою почту для спрашивающего, если он хочет

получить уведомление со ссылкой на страницу о появлении ответа.

Пожалуйста укажите примерные сроки и стоимость. Оплата может быть прямая

или безопасная – на ваш выбор.