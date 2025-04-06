Необходимо исправить отображение капчи Google для комментариев статичных страниц в Opencart. Капча не выводится на страницах каталога и статей, но работает на страницах товаров. Требуется устранить эту проблему.
Добавить видео с рутуба на сайт на джумле.
Добавить видео с рутуба на сайт на джумле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 дней назад
- $1
Необхідна адаптація інтернет-магазину Open Cart версії 2.3.0.3 для різних пристроїв, включаючи комп'ютери, ноутбуки, планшети та мобільні телефони. Потрібно підключити Google Merchant, налаштувати модуль швидкого замовлення з мінімальними полями, встановити оплату карткою та створити адаптовану мобільну версію з категоріями та слайдерами. Оцінки бюджету вітаються.Веб-программирование8 заявокОткрыт12 дней назад
Необходим разработчик для создания серверной части Telegram-бота, который будет автоматически собирать скидки с партнёрских платформ. Требуется интеграция с существующим ботом на SendPulse, фильтрация предложений по интересам пользователей и возможность масштабирования. Опыт работы с Telegram Bot API и API-платформами обязателен. Альтернатива — создание нового бота с переносом логики.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 дней назад
- $1000
Требуется разработать скрипт для Google Sheets, который прогнозирует спрос на товары, используя данные из Wildberries. Можно использовать тестовую имплементацию как основу. Предпочтительный язык разработки - Google Apps Script, но возможны другие языки с опытом работы с API Google Sheets. После выполнения задачи запланированы дополнительные работы по интеграции API Wildberries и Ozon.Веб-программирование11 заявокОткрыт12 дней назад
Требуется разработка на JavaScript/TypeScript для повышения скорости парсинга A-parser и минимизации задержек. Основные задачи включают модификацию конфигурации A-parser, разработку кастомных плагинов и оптимизацию инфраструктуры. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с A-parser и понимание принципов сетевых задержек. Обеспечивается доступ к текущей настройке и готовой базе на Python.Веб-программирование3 заявкиОткрыт12 дней назад
Необходимо настроить Telegram бота на платформе SendPulse для проведения бесплатного вебинара. Ожидается подготовка бота с функционалом, соответствующим требованиям вебинара. Укажите стоимость работы.Веб-программирование8 заявокОткрыт12 дней назад
- $20
Необходимо выполнить парсинг из определенных групп ВКонтакте и организовать рассылку приглашений на вебинар. Ищем исполнителя с хорошим опытом в подобных задачах для качественного и оперативного выполнения.Веб-программирование6 заявокОткрыт12 дней назад
- $15
Необходимо отредактировать сайт, убрав дублирующиеся страницы. Ожидается качественная работа по улучшению структуры сайта и устранению проблем с дубликатами.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 дней назад
- $70
Требуется разработать систему промокодов для самописной CMS. Необходимо реализовать функционал для создания, удаления и обновления промокодов. Ожидается качественное исполнение и соблюдение требований к функционалу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 дней назад
Разработать чат-бота для Telegram-канала, который будет проверять подписку пользователей и отправлять документы по их запросу. Бот должен эффективно взаимодействовать с подписчиками и обеспечивать автоматизацию процессов.Веб-программирование21 заявкаОткрыт13 дней назад