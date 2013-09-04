Добавить выставление и оплаты счетов на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Добрый день

Необходимо

- добавить функцию выставления и оплаты счетов (onpay.ru) в сайт на PHP

- изменить логику работы

Оплата по договоренности, после ознакомления с движком (демо дам)

Спасибо!

10 лет назад
qazaq1
Егор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов