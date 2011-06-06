Добавить возможность печати изображения fancybox

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Добавить возможность печати изображения fancybox.

Пример реализации:

http://www.thatagency.com/design-studio-blog/2010/04/add-print-ability-to-fancybox-jquery-plugin/

Нужно просто синтегрировать с текущей версией fancybox.

Сайт сделан на MODx Revo.

13 лет назад
alnikolaev
Александр 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад