Есть готовый скрипт, через аккаунт юзера добавляются видео, выбирается вьюшка (стоп кадр из видео для предварительного просмотра).



Задача по аналогии, сделать мультизагрузку фото, и отображение фото в анкете пользователя по аналогии с видео. Шаблон отображения можно использовать из видео, все тоже самое, только придется интегрировать какой-то слайдер для вывода изображений.



2. задача 2 вывести всех юзеров на отдельной странице, можно использовать готовый шаблон от видео, прикрепил скриншот как можно сделать из готового.