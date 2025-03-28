Требуется обновить CMS Joomla и внести необходимые правки на сайте. Задача рассчитана на 1-2 дня. Предоставляются файлы сайта и база данных. Необходимо наличие опыта работы с Joomla.
Добавить загрузку фотогалерей на сайт Laravel + сделать вывод юзеров
Есть готовый скрипт, через аккаунт юзера добавляются видео, выбирается вьюшка (стоп кадр из видео для предварительного просмотра).
Задача по аналогии, сделать мультизагрузку фото, и отображение фото в анкете пользователя по аналогии с видео. Шаблон отображения можно использовать из видео, все тоже самое, только придется интегрировать какой-то слайдер для вывода изображений.
2. задача 2 вывести всех юзеров на отдельной странице, можно использовать готовый шаблон от видео, прикрепил скриншот как можно сделать из готового.
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