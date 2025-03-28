Добавить загрузку фотогалерей на сайт Laravel + сделать вывод юзеров

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Закрыт10 заявок311 просмотров

Есть готовый скрипт, через аккаунт юзера добавляются видео, выбирается вьюшка (стоп кадр из видео для предварительного просмотра).

Задача по аналогии, сделать мультизагрузку фото, и отображение фото в анкете пользователя по аналогии с видео. Шаблон отображения можно использовать из видео, все тоже самое, только придется интегрировать какой-то слайдер для вывода изображений.

2. задача 2 вывести всех юзеров на отдельной странице, можно использовать готовый шаблон от видео, прикрепил скриншот как можно сделать из готового.

Laravel
месяц назад
sergmakaron
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