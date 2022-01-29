Добавление дополнительного функционала в конструктор заказа

Есть на сайте блок с горячим. Там сейчас блюда с гарниром. То есть если шницель, то именно с картофелем. Мы хотим разделить. И оставить только, допустим, шницель, а ниже сделать кнопку с раскрывающимися гарнирами. Которые будут выглядеть также в табличном варианте (название, цена, количество)