Добавление дополнительного функционала в конструктор заказа

$200
Веб-программированиеЗавершен1 заявка60 просмотров
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Есть на сайте блок с горячим. Там сейчас блюда с гарниром. То есть если шницель, то именно с картофелем. Мы хотим разделить. И оставить только, допустим, шницель, а ниже сделать кнопку с раскрывающимися гарнирами. Которые будут выглядеть также в табличном варианте (название, цена, количество)

2 года назад
Handyman78
Олег 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$200
3 дня
RUBWMZ
Снова обратился к Илье с задачей. Как всегда все сделано быстро, четко, профессионально!
Олег, спасибо за доверие и пунктуальность! Буду рад работе в дальнейшем. 🤝