Добавление функционала на сайте

Добрый день! Существует необходимость автоматического добавления статей в Joomla из внешних RSS. Вариант 1 Настроить компонент Feed Gator http://extensions.joomla.org/extensions/news-production/automatic-articles/13573 Вроде довольно продвинутая вещь но не хватает знаний для полноценной настройки и фильтрации чтоб в итоге все было красиво и без ...