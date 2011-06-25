Добавление функционала на сайте

Добрый день! Требуется парсинг каталога интернет-магазина. Необходимо данные по каждой позиции в определенном формате. По каждой категории отдельный xls файл (включает в себя подкатегории). В строках файла позиции. Файл должен содержать следующие поля: 1. Артикул; 2. Название товара; 3. Путь к ...
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