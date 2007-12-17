Добавление функциональности к существующему сайту

Есть сайт http://www.sticker.su/. Админка/движок стоят мои. Нужно добавить функциональность, которая описана в ТЗ http://www.sergeev.in/stickers.rar (раздел Дизайн пропускайте, будет делать другой человек).Сейчас много работы сам не успеваю.

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