Добавление платной подписки на сай

Для подключения к платежному агрегатору нужно добавить на сайт определенную информацию.

1) Нужно сделать страницу с тарифами, описанием преимуществ подписки и кнопкой "оплатить" (я сейчас делаю макет). Плюс там будут коротко условия оплаты. В верхнем и нижнем колонтитуле добавить ссылки на эту страницу.

2) Отредактировать страницу "О сайте" - добавить контактные данные

3) Поменять юр. документы (их в ближайшее время отредактируют юристы)

Также нужно будет сделать следующее:

4) Добавить вкладку для управления подпиской в ЛК.

5) Сделать баннер с рекламой подписки, который будет появляться в каталоге после 3-4 строки карточек (в зависимости от раскладки)

6) Внести правки в сайт в соответствии с тем, что платная подписка дает: 1) отсутствие рекламных баннеров, 2) неограниченное количество подписок, 3) возможность использовать “сохраненный поиск”.