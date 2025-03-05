Разработка мини веб-сервиса для автоматического ответа на отзывы с использованием ChatGPT. Сервис должен поддерживать несколько компаний и позволять настраивать параметры, включая шаблоны ответов и проверку новых отзывов на различных платформах. Интерфейс должен быть минималистичным, а настройки вводятся пользователем для каждой компании.
Додати функціонал в модулі Опенкарт який працює з API Facebook
В магазині на Opencart є модуль але зараз він не працює так як треба. Потрібно внести зміни в коді щоб модуль працював як мені потрібно. ТЗ де показано що саме треба зробити
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