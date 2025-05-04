Требуется специалист, имеющий опыт работы с Bootstrap не менее пяти проектов на пятой версии. В ответе необходимо предоставить ссылки на выполненные работы до интеграции в систему управления.
Доделать бота телеграмм на Python
Доделать бота телеграмм на Python.
Бот занимается поиском по новостройкам, недвижимость.
Он информацию берет из фидов, предоставленных застройщиками. Работает, но корявенький и неудобный. Требуется доделать, прикрутить новые функции, возможно админку лучше сделать.
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