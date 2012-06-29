Доделать несколько функций сайта на 1C-Bitrix

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка174 просмотра

Доброго времени уважаемые фрилансеры.

Необходимо доделать на сайте некоторые функции, а в частности

1) добавить в каталог товара 2 поля ( вес товара и поставщик ) + импортировать прайс лист в каталог

2) сделать в каталоге товара вывод постраничной навигации ( сверху и снизу)

3) добавить в отображение информации о пользователе состояние счёта пользователя в системе ( стандартное значение Сумма на счете :)

4) настроить Обмен информацией о заказах, для интеграции с 1с предприятие http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/?printversion=1

Подробное изображение информации в прилагаемом файле.

13 лет назад
semkins
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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