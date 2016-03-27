Доделка и исправление сайта на Джумле

Здравствуйте.

Ищу исполнителя для выполнения работ по ТЗ (прилагается).

Требования к заявкам:

1. Обязательно указание общей стоимости работ по всем трем частям.

2. Обязательное указание сроков работ

3. Перед началом сотрудничества готовность разбить стоимость и сроки по каждому пункту. Необходимо для того, чтобы избежать финансовых недоразумений в случае невозможности исполнения какого-либо из пунктов ТЗ.

Заявки без стоимости работ не рассматриваю. Также необходимо указание условий оплаты (предоплата и т.д.)

Выбранный исполнитель обязательно будет указан исполнителем в проекте.

Предоплата возможна только для исполнителей с хорошей историй на веблансере.