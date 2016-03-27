Доделка и исправление сайта на Джумле

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Завершен2 заявки315 просмотров

Здравствуйте.

Ищу исполнителя для выполнения работ по ТЗ (прилагается).

Требования к заявкам:

1. Обязательно указание общей стоимости работ по всем трем частям.

2. Обязательное указание сроков работ

3. Перед началом сотрудничества готовность разбить стоимость и сроки по каждому пункту. Необходимо для того, чтобы избежать финансовых недоразумений в случае невозможности исполнения какого-либо из пунктов ТЗ.

Заявки без стоимости работ не рассматриваю. Также необходимо указание условий оплаты (предоплата и т.д.)

Выбранный исполнитель обязательно будет указан исполнителем в проекте.

Предоплата возможна только для исполнителей с хорошей историй на веблансере.

Joomla
9 лет назад
SoVa_Co
45 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$335
14 дней
Спасибо за работу. Все пункты выполнены превосходно, созданы удобные моменты для самостоятельного управления в дальнейшем. Рекомендую как прекрасного специалиста!
Спасибо Анастасии за очень интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать её только с положительной стороны: четкое ТЗ, быстрая оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад