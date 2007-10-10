Dolphin после перезагрузки страницы кодировка др.

Есть сайт http://danaks.ru/love/index.php

Всё отображается нормльно...

Посмотрите на Блок ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (не пункт меню а именно блок... там фотки отображаются...)

там сейчас всё по русски написано... но если нажать в этом блоке например Топ Онлайн Случайно... то этот блок обновляется и буквы уже не русские а какие то знаки....

Помогите исправить... срочно!!!

Обращаться желательно в ICQ 270323949