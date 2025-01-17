Требуется доработка интернет-магазина на платформе Webasyst Shopscript. Необходимы исправления критичных ошибок верстки, добавление пагинации, устранение 404 ошибок и внедрение микроразметки. Предусмотрены также улучшения функционала, такие как добавление в избранное, создание редиректов и оптимизация скорости загрузки. Обязательно указать сроки и стоимость выполнения задачи.
Домашняя библиотека
Программа позволяет хранить данные о домашней библиотеке книг. О книге хранится информация: автор, название, год издания, издательство, количество страниц, дата прочтения. Необходимо реализовать хранение, заполнение, редактирование и удаление данных библиотеки, поиск книг по любой информации, изменение статуса прочтения книги и даты прочтения. При выводе содержание библиотеки необходимо реализовать возможность сортировки по автору (по алфавиту) или по году издания (по возрастанию/убыванию). Интерфейс – оконный. Описание строчек кода обязательно!
Реализовать на Python
Заявки фрилансеров
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