Домашняя библиотека

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок36 просмотров

Программа позволяет хранить данные о домашней библиотеке книг. О книге хранится информация: автор, название, год издания, издательство, количество страниц, дата прочтения. Необходимо реализовать хранение, заполнение, редактирование и удаление данных библиотеки, поиск книг по любой информации, изменение статуса прочтения книги и даты прочтения. При выводе содержание библиотеки необходимо реализовать возможность сортировки по автору (по алфавиту) или по году издания (по возрастанию/убыванию). Интерфейс – оконный. Описание строчек кода обязательно!

Реализовать на Python

PythonРазработка программ
3 месяца назад
guest_1737359001966
3 месяца в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

Иван
 
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Веб-программирование
Александр
 
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