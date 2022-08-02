Всім щире вітання! На базі існуючого сайту смарт-аукціонів ми плануємо створити благодійну платформу для продажу витворів мистецтва, та інших цінностей, за отримані кошти будемо допомагати ЗСУ та людям України, які постраждали від збройної агресії терористичної федерації.

Для реалізації проєкту нам необхідний фуллстек розробник, або окремо фронтенд і бекенд, стек Angular + Node.js + Express.js.Що треба робити:

1. Внести у сайт незначні зміни під благодійні цілі (приховати непотрібні елементи які лишились з комерційної частини)

2. Змінити головне меню (та дублююче у футері), для одного з пунктів меню зробити селект з двома варіантами

3. Зверстати один екран з банером і текстом, цілком головну сторінку благодійного проекту також з банером і текстом, без складної графіки за макетами Figma

4. Зверстати та розробити сторінку яка має надсилати запити у БД, та виводити дані у виді простого дашборду щодо результатів благодійної діяльності

Подивитись функціонал можна за посиланням https://dev.garantica.org

Надсилайте свої пропозиції, пишить погодинний рейт, або можемо поспілкуватися детальніше і прорахувати обсяг роботи.

Слава Україні і Слава ЗСУ!