Дописать скрипт по настройке зума для сайта

Требуется исполнитель для задачи на платформе DocPart . Нужно поработать с каталогом. ТЗ вышлю тому, кто укажет в самом начале укажет Я НЕ БОТ. Оставляйте отклики и телеграм по возможности для оперативной связи. Бюджет и сроки обсуждаются в процессе.