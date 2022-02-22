Добрый день нужно помочь разобраться с кодом js есть строка, полученная кодом [code]let encodedTx = btoa(String.fromCharCode.apply(null, arr[1].encode()));[/code]нужен обратный аналог на php, либо просто пояснить логику btoa аналог base64_encode вот нужно при помощи base64_decode на php раскодировать строку и получить верную ...
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Дописать скрипт по настройке зума для сайта
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