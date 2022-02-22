Дописать скрипт по настройке зума для сайта

Веб-программированиеЗавершен1 заявка65 просмотров
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Дописать скрипт по настройке зума для сайта

2 года назад
strod-servis
Вячеслав 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Belmonter
Олег 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Требовалось уменьшить зум при открытии сайта на десктопной версии, т.к. макет был крупноват. Олег работу выполнил в срок.
Хорошая коммуникация, четкое ТЗ. Рекомендую!
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