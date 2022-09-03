Требуется специалист для импорта изображений товаров из XML в WordPress WooCommerce. Проблема в том, что не все изображения перенесены. Оплата производится после завершения работы. Возможность работы на локальном сервере или удаленно. Укажите в заявке ответ на вопрос: сколько будет два плюс три.
Дополнение по системе отзывов
⭐ Пожалуйста, учтите:
- Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
- Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
- Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle проекта.
- Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
ТЗ онлайн: https://agenda-prod.notion.site/UX-9accb7a2044d4274a68a1ad31512f7c1
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