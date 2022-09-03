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Завершен1 заявка40 просмотров

⭐ Пожалуйста, учтите:

  • Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
  • Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ проекта.
  • Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
 Технические данные:Фреймворк: Yii2

ТЗ онлайн: https://agenda-prod.notion.site/UX-9accb7a2044d4274a68a1ad31512f7c1

GitYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$35
4 дня
Escrow
Работа сделана, требования выполнены. Спасибо!
Как и всегда сотрудничество со Святославом доставляет только удовольствие. Никаких нервов, никаких "пожаров". Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад

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