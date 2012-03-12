Дополнение торрент-трекера для XenForo

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок151 просмотр

Дополнение торрент-трекера для XenForo

Цена: договорная, в районе 500 долларов

Нужен обычный торрент-трекер на мотив рутрекера, но с использованием форума ксенфоро, то есть дополнения для ксенфоро.

Все детали можно уточнить по этим контактам:

E-mail: [email protected]

Skype: thefrankmib

ICQ: 498890

Выдача подробного ту-ду и прочих деталей возможна после договорённости.

XenForo
13 лет назад
frankus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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