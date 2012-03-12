Дополнение торрент-трекера для XenForo

Цена: договорная, в районе 500 долларов

Нужен обычный торрент-трекер на мотив рутрекера, но с использованием форума ксенфоро, то есть дополнения для ксенфоро.

Все детали можно уточнить по этим контактам:

E-mail: [email protected]

Skype: thefrankmib

ICQ: 498890

Выдача подробного ту-ду и прочих деталей возможна после договорённости.