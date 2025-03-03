Доработать функционал экспорта данных товаров в Excel (yii2)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок185 просмотров

Требуется согласно ТЗ и указанного бюджета доработать функционал экспорта данных из каталога товаров в Excel. Стек: yii2, mysql. Разработка ведется через гитхаб.

ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jT2R4ZLEgAy_ackpTkhBuVoQ_Ne6AK59oA69UZ8NFDk/edit?usp=sharing

Интересует разработчик со знанием yii2 и возможностью последующей доработки данного функционала.

YiiДоработка сайтов
2 месяца назад
guest_1741089463486
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

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