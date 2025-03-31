Доработать функционал управления сообщениями в телеграм (yii2)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок227 просмотров

Требуется согласно ТЗ и указанного бюджета доработать функционал управления сообщениями в телеграм. Стек: yii2, jquery, mysql.

Работа через гитхаб.

Интересует разработчик со знанием yii2 и возможностью последующей доработки данного функционала.

ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/178pFRxojEeatqPG2JQru2Fjhe_8L7kbix7bm7uF1l8I/edit?usp=sharing

jQueryYiiДоработка сайтов
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