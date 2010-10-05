Доработать готовую флешку

Всем привет. Есть основной сайт компании www.wlr.ru Мы хотим сделать на домене 3 уровня (например www.content.wlr.ru) страницы с "закрытой" информацией. Т.е. пользователь не сможет ничего скачать без регистрации. При попытки скачать или просмотреть файл, будет появляться форма регистрации, ...