Сайт сделан на последней версии OpenCart, покупался лицензионный модуль (есть даже тех. поддержка от разработчиков-создателей) https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html , имеется также инструкция по его применению. Нужно настроить этот модуль по инструкции и отредактировать некоторые его части. Работа только ...
Доработать или разработать с нуля фронтенд на Nuxt/Vue
Необходимо разработать или доработать существующее, небольшое, клиентское приложение.
Порядка 4-5 страниц. Из функционала: авторизация пользователя, регистрация, просмотр профиля пользователя, страница оплаты, страница с видео-трансляциями
Есть дизайн макет, API на Laravel.
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