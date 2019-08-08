Доработать или разработать с нуля фронтенд на Nuxt/Vue

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок406 просмотров

Необходимо разработать или доработать существующее, небольшое, клиентское приложение. 

Порядка 4-5 страниц. Из функционала: авторизация пользователя, регистрация, просмотр профиля пользователя, страница оплаты, страница с видео-трансляциями

Есть дизайн макет, API на Laravel. 

LaravelVue.js
6 лет назад
bernex
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров