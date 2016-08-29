Добрый день! Нужен человек для выполнения мелких правок на сайте Vamshop. Подробности в личку. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Как у вас с временем и желанием поработать ?
Надо доработать, или сделать скрипт активной рекламы, техническое задание подробно обговорим в скайпе.
Кратко что надо сделать сервис ( гибрид букса ) через который :
1. Заказчики смогут заказать наращивание ссылочной массы (форма заказа отправляет заказ на емайл )
2. Рекламодатели смогут выкупать рекламу у вебмастеров (Контекстная реклама, Баннерная реклама, Тизерная реклама, Рекламная строчка)
3. Исполнение платных заданий. Тут есть особенность, которая будет повышать поведенческий фактор. Подробно в личку.
Если есть не дырявый букс - можно использовать для доработки его движек.
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