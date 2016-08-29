Здравствуйте.

Как у вас с временем и желанием поработать ?

Надо доработать, или сделать скрипт активной рекламы, техническое задание подробно обговорим в скайпе.

Кратко что надо сделать сервис ( гибрид букса ) через который :

1. Заказчики смогут заказать наращивание ссылочной массы (форма заказа отправляет заказ на емайл )

2. Рекламодатели смогут выкупать рекламу у вебмастеров (Контекстная реклама, Баннерная реклама, Тизерная реклама, Рекламная строчка)

3. Исполнение платных заданий. Тут есть особенность, которая будет повышать поведенческий фактор. Подробно в личку.

Если есть не дырявый букс - можно использовать для доработки его движек.