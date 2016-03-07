Доработать имеющийся скрипт и адаптировать под уже работающий сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок142 просмотра

Скрипт (модуль) состоит из 3 файлов небольшого обьема.

Нужно отредактировать их и адаптировать под работающий сайт

или написать подобный если это будет проще.

необходимое имеется в наличии.

9 лет назад
cataby
Марина 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gluck86
Кирилл 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$28
3 дня
Детально разобрал вопрос и сделал то что требовалось плюс по ходу дела выправил кривые файлы и убрал несколько ошибок, за что ему большое спасибо. Рекомендую!
На сервисе не давно, но можете смело работать с данным заказчиком. Все четко, задача, процесс разработки - он всегда на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

gluck86
Кирилл 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад