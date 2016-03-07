Кто работает с данными технологиями и имеет опыт. Оставьте ваши контакты я с Вами свяжусь. С Уважением, Владислав.
Доработать имеющийся скрипт и адаптировать под уже работающий сайт.
Скрипт (модуль) состоит из 3 файлов небольшого обьема.
Нужно отредактировать их и адаптировать под работающий сайт
или написать подобный если это будет проще.
необходимое имеется в наличии.
Выбранный исполнитель
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