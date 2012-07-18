Доработать кривой поиск

Программист, который взялся за разработку поиска, после получения предоплаты, мягко говоря отказался доделывать поиск, как нужно, в итоге получился незавершенный поиск, который нужно доработать!

http://snasti-rybolova.ru/spinningi/ вот сам поиск сбоку. Он сделан на аджаксе, работает ищет, НО нужно устранить глюки, добавить вывод картинки в таблицу, сделать красивый вывод. Цена вопроса 30 баксов (я думаю там работы мало! поиск работает, НО немного не доработан!)