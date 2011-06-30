Доработать плагины и тему форума Vanilla

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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1. Сделать чтобы плагин Magic работал в темах, а не только в комментариях (а так же чтобы он воспринимал ссылки с домена img-fotki.yandex.ru как картинки, сейчас не воспринимает, так как ссылка на картинку не заканчивается jpg, png или gif)

2. На странице темы справа от заголовка показать блок "Следить за темой": чекбокс и соответствующий текст (в стандартной виде это звездочка), отображать его не авторизованным юзерам (по клику вызывать форму авторизации)

3. Сделать авторизацию через Вконтакте и Яндекс и наладить авторизацию через Фейсбук и Гугль

4. Сделать чтобы не авторизованному юзеру отображалась кнопка "Создать новую тему", по клику на которую открывалось бы окно авторизации.

5. Сделать чтобы Mark All Viewed (плагин) отображался только если есть не просмотренные сообщения, саму кнопку перенести в сайтбар и изменить внешний вид (черный текст на желтом фоне)

6. В настройках плагина EMailSubscribe нажал кнопку SubscribeAll, теперь при создании новой темы, она автоматически добавляется в закладки всем юзерам. Нужно это действие обратить (повторное нажатие на кнопку и переустановка плагина не помогают)

12 лет назад
redo
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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