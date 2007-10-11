Доработать почти готовый сайт

Требуется разработка торговой площадки по технологии DigiSeller
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Господа программисты! Если у кого есть желание поработать в выходной день - есть небольшого объема работа. История такова: один из программистов с этого сайта взялся за проект и почти доделал. Остались совсем небольшие коррективы, а он взял и исчез: тел не берет, по мылу/аське не отвечает. Со сроками уже почти пролетаю, поэтому надо сегодня договориться и за сегодня и доделать все, чтобы можно было приступать к полноценному заполнению сайта. И на сервак выложить и настроить там все. Исходники вышлю, конечно. Сам сайт на php+MySQL. Что надо доделать - в прикрепленном файле. По деньгам - не знаю, сами оценивайте, понятно, что мне подешевле, т.к. это уже все форс-мажор ... в общем - пишите по стоимости и возможно ли за сутки сделать. Я сегодня постараюсь все время в аське быть - свистите: 279395632
Всего доброго !
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