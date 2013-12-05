Есть магазин на Simpla CMS, пока пустой без товаров. Нужен парсер, который с вот этих трех сайтов invask.ru, slami.ru, muztorg.ru будет парсить все товары, которые указаны, что есть в ...
Доработать пошаговую форму обратной связи
Доработать форму для сайта http://lexz.ru/
Заявки фрилансеров
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