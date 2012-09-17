Доработать проект на OpenCart 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки106 просмотров

1/ Добавить в левое меню вывод категории -> товары (вместо категории -> подкатегории)

пример:

- Трусы

-- Красные трусы

-- Синие трусы

- Майки

вид: выпадающее меню

2/ Сделать вывод атрибутов товаров (фильтр) в стиле левого меню

пример:

- Для мальчиков

-- 3-5 лет

-- 5-7 лет

- Для девочек

вид: выпадающее меню

Примечание: Клиент магазина может делать подбор либо по категориям либо по виды атрибутов/атрибуты (возможен вариант подбора по параметрам или свойствам товара)

Opencart
13 лет назад
webreaktor
Олег 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров