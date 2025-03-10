Доработать проект VPN, стек Jetpack Compose

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки223 просмотра

Нужно сделать:

- Раздел "Settings"

- Функционал добавления серверов: управление сервером и информация о доступе к ключу

- Раздел "Servers"

AndroidJavaKotlin
2 месяца назад
sergey_dev
Сергей 
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