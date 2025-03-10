Требуется разработать Telegram-бота, который будет загружать фото клиента и товары, а также подгонять лицо пользователя под телосложение. Если модели нет, бот должен дорисовывать части тела с одеждой или без, в зависимости от возраста. Примеры функционала можно найти на указанных ресурсах.