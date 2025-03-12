Разработать скринер ликвидаций фьючерсов криптовалют на биржах Binance и Bybit с использованием API. Включить чат-бот для получения оповещений о ликвидациях. Требуется опыт работы с API и созданием чат-ботов.
Доработать Программу
Требуется оптимизация и доработка алгоритма программы для повышения показателей просмотра на платформе Twitch
Программа работает, но нужно доделать доп функционал
Обязательно нужно будет встретиться лично в городе Киев
Обязательно нужно будет подписать договор о неразглашении NDA
После подписания договора мы передадим Репозитории с которыми вы сможете ознакомиться, изучить их, и продолжить доработку
Специалист должен владеть:
CSS
JavaScript
HTML
Заявки фрилансеров
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