Требуется оптимизация и доработка алгоритма программы для повышения показателей просмотра на платформе Twitch

Программа работает, но нужно доделать доп функционал

Обязательно нужно будет встретиться лично в городе Киев

Обязательно нужно будет подписать договор о неразглашении NDA

После подписания договора мы передадим Репозитории с которыми вы сможете ознакомиться, изучить их, и продолжить доработку

Специалист должен владеть:

CSS

JavaScript

HTML