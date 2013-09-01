Доработать расчет цены доставки PrestaShop

Нужно сделать одну доработку:

есть 1 способ доставки, расчет цены доставки происходит от веса заказа, нужно сделать чтоб к суме расчитаной движком на основе веса, добавлялась бы еще сума, расчитаная от стоимости заказа (тоесть мума расчитанная стандартным модулем Престашоп + 3% от сумы заказа)

Сума заказа - это не только сума товаров, но и +стоимость доставки расчитаной по весу.

Задание выполняется в виде инструкции с описанием нужных правок.

Обращаю внимание - такой метод должен быть только для одного способа. (если б для всех - то так можно сделать и штатными средствами)

Указываем цену.