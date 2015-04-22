Доработать сайт (адаптивный дизайн, адаптивный контент)

Необходимо доработать имеющийся сайт:

1) Сделать адаптивный дизайн. Традиционно: для ноутбука, для широкоформатного дисплея, для планшета и для телефона.

2) Настроить адаптивный контент сайта: в зависимости от ключевых слов, по которым пользователь попадает на сайт, он видит различный контент сайта (некоторые разделы от него скрыты).

3) Добавить новые разделы на сайт. Дозалить контент.

4) Разместить ссылку "Добавить в избранное", для автоматического добавления сайта в избранные у пользователя.

Сайт mrtprofi.ru

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