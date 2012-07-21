Доработать сайт-каталог на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок143 просмотра

Всем привет

Есть сайт который делал программист,но пропал.

Задача, изменить структуру сайта,а также доработать по требования

Есть ТЗ по смене структуры,также - все необходимые исходники

Joomla
13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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