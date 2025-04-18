Доработать сайт на ларавель

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Открыт9 заявок417 просмотров

Коллеги, добрый день! Ранее исполнители создали сайт оказания курьерских услуг на Ларавель. не плохой, но с рядом недочетов. Необходимо исправить некоторые решения и добавить новые функции, которых ранее не установили. Ищу специалиста, с которым будем развивать сайт и в дальнейшем, исходя из возникающих в будущем потребностях. Имеется полное ТЗ с указанием что уже есть, и что надо добавить. при этом к добавлению перво-очередно 4 функции: упростить порядок регистрации, вставить и оттестировать платежный модуль ТБанка, скорректировать API, создать функцию Накладной, которой ранее не было, при оформлении заказа. Цена договорная. Проекту более 3х лет, но из-за софтпроблем - простой 2 года.

LaravelДоработка сайтовИнтеграция платежных системРазработка API
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