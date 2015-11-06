Доработать сайт на Opencart

Приветствую. [b]Подробное ТЗ в файле.[/b] Нужно добавить функцию к плагину Sabai Discuss plugin for WordPress Прошу сразу указывать цены и сроки к заданию. В дальнейшем будут ещё пару заданию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Авто генерировать Seo Keywords (можно сделать при помощи готового модуля)
2)Убрать meta property со всех страниц
3)Убрать дубли главной страницы
http://opencart-designer.blogspot.ru/2013/09/blog-post.html
К заявке указывайте срок и цену.
Спасибо.
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