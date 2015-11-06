Доработать сайт на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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1)Авто генерировать Seo Keywords (можно сделать при помощи готового модуля)

2)Убрать meta property со всех страниц

3)Убрать дубли главной страницы

http://opencart-designer.blogspot.ru/2013/09/blog-post.html

К заявке указывайте срок и цену.

Спасибо.

OpenCart
8 лет назад
georgm
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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