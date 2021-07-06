Доработать сайт на tilda

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок729 просмотров

Нужно доработать сайт на tilda - дизайн мы полностью предоставим + поможем с подгонкой размеров и нарезкой макета. 

- Поменять блоки 

- Убрать таймер обратного отсчета

- Поменять телефоны на сайте 

- Доработать форму обратной связи что бы иметь возможность передавать промо-кода 

- Добавить на сайт ватсап и телеграм + плавующую кнопку номера телефона. 

Tilda
4 года назад
Maxtsurka
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Заявки фрилансеров

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