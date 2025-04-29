Доработать сайт на Tilda

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  2. Веб-программирование
Открыт7 заявок59 просмотров

есть готовый сайт, нужно заменить страницу кейсов (текст, фото и цвета сайта)

TildaДоработка сайтов
4 дня назад
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