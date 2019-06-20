Доработать сайт на Wordpress по ТЗ!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка3477 просмотров

Приветствую! Требуются доработки сайта согласно нашему ТЗ!

Смотреть с вкладки 0.2 ПОДРОБНОЕ_ТЗ  

Также необходимо будет пообщаться с нами в Скайп перед началом работ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Xy84IsrXtpjoC9ghvYOv23PovZFApmkRcUNTENywrA/edit#gid=1787679823

WordPress
6 лет назад
Seolabs
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров