Доработать сайт после горе фрилансера

Веб-программированиеЗавершен1 заявка133 просмотра
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Необходимо доработать сайт после  фрилансера. Подробное тз в переписке.

8 лет назад
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, начали сотрудничать на постоянной основе. Все время на связи, все в срок и все в лучшем виде. Надеюсь на ОЧЕНЬ долгое сотрудничество!
Чудесный заказчик, приятный в общении, никаких нареканий.
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