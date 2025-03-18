Привет! Ищу на один проект и дальнейшие маленькие задачи по сайту.

Мы онлайн доставка продуктов по городу Гагра! Запустились в прошлом году и удивительно в тестовом режиме было немало заказов. В этом году ходим прогреметь на полную✌️

Задачи:

-изучить сайт и доработать его

-сделать более продающим

-расскажу вам полную картину что было и исходя из этого нужно предложить и сделать продающие баннеры

-добавить окошко всплывающее для быстрой связи

-подкмать и реализовать как сделать так чтобы заказ был оформлен более быстро и более удобно

https://4season.market/