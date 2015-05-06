Доработать сайт тур.агенства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка78 просмотров

Задачи:

1. Добавить некоторые функции

2. Устранить неполадки

3. Оптимизировать некоторые процессы.

Сайт на WP.

WordPress
10 лет назад
nargillah
Фарадж 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$50
3 дня
Хочу поблагодарить Александра, который ещё раз показал что он действительно мастер своего дела, который помимо поставленных задач проявил инициативу и сделал не так как хотели мы, а так как действительно должно быть! Благодарю за качество исполнения, за терпение.) и самое главное за понимание! Уверен что будем работать ещё не один раз! Всем советую как очень толкового специалиста!
Фарадж в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо за очередной интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад