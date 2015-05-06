Доработать сайт тур.агенства

Хочу поблагодарить Александра, который ещё раз показал что он действительно мастер своего дела, который помимо поставленных задач проявил инициативу и сделал не так как хотели мы, а так как действительно должно быть! Благодарю за качество исполнения, за терпение.) и самое главное за понимание! Уверен что будем работать ещё не один раз! Всем советую как очень толкового специалиста!