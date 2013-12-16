Доработать системы скидок на opencart-e

На сайте есть комментарии, необходимо сделать возможность блокировать пользователей по ip, чтобы в админке рядом с ip пользователя (он там уже есть) была кнопка "Забанить/Разбанить", чтобы забаненные пользователи не могли оставлять комментарии и получали в ...