Доработать системы скидок на opencart-e

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка102 просмотра

Необходима доработать система скидок на opencart-e

1) В админке укажим к конкретному категории скидку

2) На карточки товара отображается старая цена зачеркнутым а новая рядом.

Opencart
11 лет назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Onik
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Работа выполнено гораздо быстрее чем ожидалось! Спасибо теска!
Отличный заказчик. Оплата в срок, спасибо!

Заявки фрилансеров

Onik
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад