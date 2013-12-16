добрый день интересует разработчик веб-программы по выдаче микро займов. подробное ТЗ вышлю кандидатам. предполагаемый период разработки - 2 месяца. нужна оценка (сроки и цена) и используемые технологии ...
Доработать системы скидок на opencart-e
Необходима доработать система скидок на opencart-e
1) В админке укажим к конкретному категории скидку
2) На карточки товара отображается старая цена зачеркнутым а новая рядом.
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